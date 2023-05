Bilanz 2022: Phänomen E-Zigarette boomt in Luxemburg

In Luxemburg haben im Jahr 2022 – wie auch im Vorjahr – insgesamt 28 Prozent der Bevölkerung über 16 Jahren geraucht. Das Gesundheitsministerium hat in einer Online-Umfrage 3135 unter ihnen befragt und die Zahlen am Mittwoch in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Auch wenn diese stabil seien, gehörten sie «immer noch zu den höchsten der vergangenen Jahre», stellt das Ministerium fest.