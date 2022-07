Millarden-Entschädigung : Pharmakonzern Teva in USA wegen Opioid-Krise zu Milliardenzahlung bereit

In der Opioid-Krise in den USA hat sich der israelische Pharmakonzern Teva zur Zahlung von mehr als vier Milliarden Dollar bereiterklärt, um Klagen beizulegen. Gemäß einer mit US-Generalstaatsanwälten und Klägeranwälten erzielten landesweiten Grundsatzvereinbarung würde Teva über einen Zeitraum von 13 Jahren 4,25 Milliarden Dollar (4,16 Milliarden Euro) zahlen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Hinzu kämen 100 Millionen Dollar für Ureinwohner-Stämme.