Neues Video : Pharrell Williams umgarnt Marilyn Monroe

Das neue Video von «Happy»-Sänger Pharrell Williams ist da. Mit neuem Hut und neuem Song «Marilyn Monroe» will der 41-Jährige die Charts stürmen.

Es ist ein neuer Track aus der Pharrell-Küche. «Marilyn Monroe» heißt das gute Stück und ist eine Hommage an schöne Frauen, wie zum Beispiel Marilyn Monroe. Klingt sehr nach einem potenziellen Hit nach dem weltweiten Chartstürmer «Happy». Die Gym-Szene am Anfang könnte den einen oder anderen an «Call On Me» von Eric Prydz erinnern, aber sehen Sie selbst.