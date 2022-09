Luxemburg: Photovoltaik-Anbieter werden mit Aufträgen überhäuft

Luxemburgs Einwohner setzten immer mehr auf Solarenergie. Vincent Lescaut/L'essentiel

«Die steigenden Gas- und Strompreise treiben die Kunden zur Solarenergie. Wir bekommen so viele Anfragen, dass wir uns die Kunden aussuchen könnten. Egal ob per SMS, Mail, Whatsapp, Privat- oder Geschäftshandy». Dr. Sasan Rafii, Mitbegründer von «Letz Green Renewables» hat täglich mit der explodierende Nachfrage nach Photovoltaikmodulen zu tun.

«Ich bekomme vier bis fünf Anfragen pro Tag und wir machen zwei bis drei Installationen pro Woche», so der Unternehmer. Seit der Gründung des Escher Unternehmens im Januar 2021 habe sich die Nachfrage um das Zehn- bis Fünfzehnfache erhöht. «Wir waren auf einen solchen Ansturm nicht vorbereitet», kann auch Grégory Klein, Geschäftsführer von «BK Industrie» in Schengen berichten. Bei ihm belaufen sich die Vorlaufzeiten nach seinen Angaben auf sechs bis neun Monate. Andere Installateure geben an, keine Aufträge mehr anzunehmen, nachdem sie bereits ein Jahr hinterherhingen.

Es fehlt Fachpersonal

«Wir machen etwa 100 Installationen pro Jahr, aber es könnten auch doppelt so viele sein», erklärt Grégory Klein. «Das Problem ist eher der Mangel an qualifiziertem Personal als das Material», sagt er. Die Kunden seien derweil ungeduldig bis genervt. «Das Anbringen der Panels erfordert echtes Know-how, vor allem auf Schiefer, und dieses Personal findet man nicht.» Die Löhne seien nicht das Problem, das Personal werde gut bezahlt. «Besser als ein Ingenieur in Frankreich», so Klein. Letz Green Renewables gibt an, dasselbe Problem zu haben. Zudem verzichte man ebenfalls auf ausländische Subunternehmer.

Vincent Lescaut

Zumindest der Materialengpass beginnt sich laut Sasan Rafii langsam aufzulösen. Ein Plus für die Photovoltaikanlage: Die Preise hierfür sind nach Angaben Rafiis in den vergangenen Monaten weniger gestiegen als die Energiekosten. «Eine Anlage, die früher 15.000 Euro kostete, kostet heute wahrscheinlich 17.500 bis 18.000 Euro, aber damit finden sich die Kunden ab», meint er.

Das Entwicklungspotenzial sei weiter enorm. «Die kleinen Platten zum Beispiel, die in Deutschland sehr beliebt sind (1,70 mal 1,15 Meter), sind in Luxemburg noch nicht sehr verbreitet. Das ist ein großer Markt. Die Leute wissen nicht, dass sie sie an eine Steckdose anschließen können», erklärt er.

Produktion und Verbrauch im Einklang?

In Luxemburg werden immer mehr Anlagen installiert: 9167 im letzten Juli gegenüber 8.653 im Juli 2021. Desweitern hat die Produktion von Solarenergie diesen Sommer laut Regierung mit 40,1 Gigawattstunden im Juli einen historischen Rekord erreicht. Die Kunden müssen sich entscheiden, ob sie die Energie verkaufen oder selbst nutzen. Letzteres wird meist bevorzugt. Ist das rentabel? «Die Rentabilität einer Anlage hängt vom Preis ab und davon, ob die Produktion und der Verbrauch übereinstimmen. Es ist Sache des Installateurs, den Kunden gut zu informieren», betont Grégory Klein.