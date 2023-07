Erneuerbare Energien: Photovoltaik in Luxemburg auf dem Vormarsch

Im vergangenen Jahr wurden 1014 Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen.

«Im Jahr 2023 werden 100 Prozent der Haushalte im Großherzogtum durch die Produktion von erneuerbaren Energien im Inland gedeckt.» Mit diesen Worten stellte Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) am Dienstag die Fortschritte der Solarenergie in Luxemburg vor. Da die Industrie jedoch mehr Strom verbraucht als die Haushalte, werden immer noch 81 Prozent (Zahlen aus dem Jahr 2022) der Energie aus dem Ausland bezogen. Von den restlichen 19 Prozent entstammen jedoch 16,7 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen.

Die Photovoltaik liefert mit 254 Gigawattstunden 23 Prozent der gesamten ins Netz eingespeisten Energie (1160 Gigawattstunden), während es bei der Windkraft 26 Prozent sind. «Im Jahr 2022 erreichte die installierte Leistung der Solarenergie in Luxemburg einen neuen Rekord von 317 Megawatt, ein Anstieg von 40 Megawatt, und deckte den Strombedarf von fast 210.000 Menschen», gibt das Ministerium an. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 1014 Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen worden.