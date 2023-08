Venedig: «Attenzione pickpockets»-Star wird vor laufender Kamera selbst bestohlen

Ein kurzer lauter Schrei hat Monica Poli mit ihrer Bürgergruppe «Cittadini non distratti2 berühmt gemacht. Mit ihrem «Attenzione, pickpocket!», mit dem die Frau in Venedig vor Taschendieben warnt, ging die Frau auf Tiktok viral. Mittlerweile hat die 57-Jährige es mit ihrem markanten Ruf bis in die New York Times gebracht. Und auch die französische Zeitung Le Parisien hat Monica Poli nun besucht – und dabei festgehalten, wie die Aktivistin der anderen Art selbst bestohlen wird.