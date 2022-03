Neuwahlen : PID tritt in allen Wahlbezirken an

LUXEMBURG – Die neue Partei PID um den Abgeordneten Jean Colombera will bei den Wahlen in allen vier Wahlbezirken antreten. Die Zukunft seines Kollegen Henckes bleibt unklar.

Jean Colombera auf einer Pressekonferenz der PID am 27. Juni, hier mit Martine May (Mitte). (Bild: Editpress)

Spätestens am 10. August will der unabhängige Abgeordnete Jean Colombera die Listen seiner neu gegründeten «Partei fir integral Demokratie» (PID) vorstellen. Geplant seien vollständige Listen in allen vier Bezirken, so der Abgeordnete. Der Ex-ADR-Politiker wird Spitzenkandidat sein. Sein uinabhängiger Kollege im Parlament, Jacques-Yves Henckes, wird indes nicht für die PID kandidieren, obwohl er von Colombera dazu aufgefordert worden war. Die beiden hatten die ADR im Dezember 2012 fast gleichzeitig verlassen.