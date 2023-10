Piercings: Was kannst Du gegen Wildfleisch am Ohr tun?

Ob ein neues Loch am Ohrläppchen, ein Helix-Piercing oder eines an der Nase: Der Bereich rund um das Ohr ist besonders anfällig für sogenanntes Wildfleisch – wucherndes Gewebe, das eigentlich nicht da hingehört. Das kann Angst machen und die Freude am neuen Piercing vermiesen.

Wir haben deshalb mit einer Expertin gesprochen. Dr. med. Tatjana Lanaras verrät, was hinter dem Phänomen steckt, wie Du vorbeugst und was Du tun kannst, wenn es schon zu spät ist.

So kommt es zu Wildfleisch

«Wenn man ein Piercing sticht, schafft man eine Wunde – eine, die ziemlich lange offen ist», erklärt die Chirurgin. «Dazu kommt der Piercingstecker, der wie ein Fremdkörper fungiert. Das macht die Wundheilung speziell.» Dennoch wuchert die Haut nicht nach jedem Piercing. «Die entzündliche Phase am Anfang der Wundheilung ist der Schlüssel. Ist diese länger als normal, versucht der Körper, Gewebe zu bilden, um die Wunde zu verschließen. Der letzte Schritt, in dem sich normale Haut über den offenen Stellen bildet, bleibt aber aus.»

Besonders häufig tritt Wildfleisch an knorpeligen Stellen auf, zum Beispiel am oberen Teil vom Ohr oder an der Nase. Seltener kommt es auch an anderen Stellen vor.