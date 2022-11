Europäische Union : Pierre Gramegna wird neuer ESM-Direktor

LUXEMBURG – Der ehemalige luxemburgische Finanzminister Pierre Gramegna wird den Europäischen Stabilitätsmechanismus leiten, wie die Regierung am Freitag bekannt gab.

Der Gouverneursrat des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), der sich aus den 19 Finanzministern der Eurozone zusammensetzt, hat am Freitag einstimmig den ehemaligen luxemburgischen Minister Pierre Gramegna für eine fünfjährige Amtszeit zum neuen geschäftsführenden Direktor des ESM ernannt.

«Nachdem Pierre Gramegna seine Kandidatur zurückgezogen hatte, um für den Nominierungsprozess frei zu sein, haben die Gespräche, die in den letzten Wochen unter der Verantwortung des Vorsitzenden der Eurogruppe, Paschal Donohoe, stattfanden, einen breiten Konsens über die Notwendigkeit erkennen lassen, eine politische Persönlichkeit mit dem nötigen Fachwissen zu ernennen, um den ESM zu leiten», so die Regierung in einer Pressemitteilung.