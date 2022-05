Luxemburg : Pierre Gramegna kandidiert für ESM-Leitung

LUXEMBURG – Der ehemalige Finanzminister im Großherzogtum, Pierre Gramegna, bewirbt sich um die Leitung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). Mehrere Staaten drängten offenbar auf seine Kandidatur.

Entscheidung am 23. Mai 2022

Die Amtszeit des derzeitigen Generaldirektors, Klaus Regling, endet im Oktober 2022 und «mehrere Mitgliedstaaten und Interessengruppen haben Pierre Gramegna aufgefordert, sich um diesen Posten zu bewerben», heißt es in der Regierungsmitteilung weiter, was den in Esch/Alzette geborenen Gramegna noch bestärkte. Finanzministerin Yuriko Backes reichte seine Bewerbung demnach am Montag ein. Ein endgültiger Kandidat wird bei der Sitzung der Eurogruppe am 23. Mai 2022 ausgewählt. Die Ernennung muss am 16. Juni vom ESM-Gouverneursrat in Luxemburg bestätigt werden.