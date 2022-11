Euro-Rettungsfonds: Pierre Gramegna soll wieder Chancen auf ESM-Chefposten haben

Der Europäische Stabilitätsmechanismus mit Sitz in Luxemburg wurde 2012 als Reaktion auf die Staatsschuldenkrise in der Eurozone ins Leben gerufen und ist eine europäische Einrichtung zur Bewältigung von Finanzkrisen. Klaus Regling hat Ende Oktober als Chef des Rettungsfonds ESM aufgehört, er hatte das Amt von Beginn an inne. Seit dem Frühjahr dieses Jahres wird nach einem Nachfolger gesucht.