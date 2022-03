Prozess in Arlon : Pierson in Mordfall Béatrice schuldig gesprochen

ARLON – Der 30-jährige Jeremy Pierson ist im Prozess um die Ermordung von Béatrice Berlaimont im November 2014 für schuldig befunden worden.

Die Jury erklärte Pierson auch in drei weiteren Fällen für schuldig, nämlich bei der Entführung, Vergewaltigung und Folterung von Sauvane Watelet am 4. Dezember 2014, dem Angriff im Park Laval von Luxemburg-Stadt auf die finnische Joggerin Fanny am 12. Juni 2014 und dem Angriff auf eine Französin aus Saint-Avold am 9. Dezember 2014. Dazu steht der Vorwurf zahlreicher Autodiebstähle im Raum. Das Strafmaß wird an diesem Donnerstag, dem 15. Februar, bekannt gegeben.