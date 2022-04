Heiratsgerüchte : Pietro & Katja Krasavice – Bohlen lüftet ihr Geheimnis

Haben Pietro Lombardi und Katja Krasavice geheiratet? Ex-«DSDS»-Juror Dieter Bohlen lüftete auf Instagram das Geheimnis.

Erst teilten sie ein Ring-Foto, dann ein Hochzeitsfoto: Endlich ist klar, was zwischen Pietro Lombardi und Erotikstar Katja Krasavice läuft. Dieter Bohlen lüftete jetzt das Geheimnis via Instagram.

Das steckt hinter dem Hochzeitsfoto

Der Ex-«DSDS»-Chefjuror hat mit den beiden ein neuen Song herausgebracht – und zwar ein Cover von Bohlens Hit «You're My Heart, You're My Soul.» Pietro hat Erotik-Star Katja Krasavice demnach nicht geheiratet. Das Hochzeitsfoto, das die beiden auf Instagram posteten, war lediglich ein Ausschnitt von ihrem neuen Musikvideo, wie mehrere Fans bereits vermuteten. Einen ersten Einblick in den neuen Song gab Bohlen in einem Clip, den er auf Instagram veröffentlichte. Katja singt darin einen Teil auf Deutsch.