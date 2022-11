Instagram-Sorry: Pietro Lombardi entschuldigt sich für Sex-Aussage

In einer Podcast-Folge von «Laura und Pietro – On Off» sagte der baldige zweifache Vater: «Als Papa wäre ich stolz, wenn mein Sohn mit dreizehn Jahren zu mir käme und sagen würde, dass er Spass hatte.» Diese Aussage löste einen Shitstorm gegen den Musiker aus.

Sänger und DSDS-Juror Pietro Lombardi entschuldigt sich für seine Sex-Aussage öffentlich auf Instagram: «In unserem Podcast gibt es viel Ironie und viel Lachen, es ist eine lockere Atmosphäre. Für mein Empfinden war das eine ironische Aussage. Das kam aber nicht bei allen so rüber», erklärt der bald zweifache Vater und ergänzt: «Doof gelaufen, muss ich mehr aufpassen, was ich genau sage. Trotzdem finde ich es schade, dass ich jetzt in so eine Schublade gepackt werde. Das zeigt mir, dass ich mich in meinen Späßen bremsen muss. Ich bin halt ein kleiner Chaot im Kopf.»