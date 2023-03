Magen-Darm-Virus: Pietro Lombardi hat «in fünf Tagen zehn Kilo» verloren

Es gehe ihm zwar mittlerweile etwas besser, doch sein Darm sei weiterhin angeschlagen und er könne noch immer nicht richtig essen und trinken. Das Allerschlimmste an der Situation sei jedoch die Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) und seinen beiden Söhnen Leano und Alessio. «Der Abstand zu meiner Frau und den Kindern wegen der aktuellen Ansteckungsgefahr zieht mich krass runter», so der zweifache Vater.

Seit mehreren Tagen habe er seine Familie nicht zu Gesicht bekommen, da er sich derzeit im unteren Stock seines Hauses i soliert. Doch ganz seinem Schicksal überlassen ist der Musiker nicht. So schaue Laura trotz Abstand gut auf ihn und seine Schwiegermutter schicke ihm Hühnersuppe. Auch sein Freund und Personal Trainer Claudio lässt ihn nicht im Stich und ging für Pietro in die Apotheke. «So Bruder, du bist gleich gerettet», kündigt der Fitness-Profi auf Instagram an und hält eine kleine Tasche mit Medikamenten in die Kamera.