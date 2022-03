Umgekippt : Pietro Lombardi muss Show abbrechen

Medizinischer Notfall bei Pietro Lombardis Konzert in Oberhausen. Der Sänger unterbricht seine Show für 20 Minuten und Oliver Pocher eilt zur Hilfe.

Der Ex-«DSDS»-Gewinner beweist, dass seine Fans oberste Priorität haben. Bei seinem Konzert bemerkt der Star, dass ein zwölfjähriger Junge in der ersten Reihe umkippt und eilt sofort zur Hilfe. Anstatt den Fan in helfende Hände zu übergeben, kümmert sich der Sänger höchstpersönlich um den Jungen und bringt ihn zu den Sanitätern. Die Show wurde für 20 Minuten unterbrochen.

Glücklicherweise war der Comedian Oliver Pocher zur Stelle und sprang für Lombardi ein, so musste das Publikum nicht lange warten. Frei nach dem Motto «The show must go on», übernimmt Pietros Kumpel die Bühne und unterhielt die Menge.

Fans lieben Pietros Aktion

Mit dieser Aktion sind dem einstigen DSDS-Gewinner Sympathiepunkte sicher. Die Fans bringen ihre Bewunderung in den sozialen Medien zum Ausdruck: «Respekt an Pietro, wenn er mittendrin sein Konzert abbricht, weil jemand umkippt» und «Ich fand es so stark von dir, dass du dich so für den Jungen eingesetzt hast und dich so für sein Wohlbefinden interessiert hast» lauten die Zusprüche. Diese Aktion habe mal wieder bewiesen, dass der Vater von Alessio «das Herz am rechten Fleck» hat.