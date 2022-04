In Insta-Q&A : Pietro Lombardi packt auf Instagram über sein Liebesleben aus

Seit der Scheidung von Sarah Engels scheint der Sänger nicht viel Glück in der Liebe zu haben. Das Blatt könnte sich nun aber gewendet haben.

Auf Social Media veranstaltete der Sänger immer wieder Q&As, indem er Fragen seiner Followerinnen und Followern beantwortet. Am Montag hatte der 29-Jährige so eine Fragrunde veranstaltet, in der ein Fan wissen wollte: «Bist du derzeit verliebt?» Pietro blieb aber geheimnisvoll: «Gute Frage. Vielleicht ja, vielleicht nein. Man weiß es nicht.» Diese vage Antwort sorgte bei seiner Followerschaft natürlich für Aufruhr. Ist der Ex-Mann von Sarah Engels (29) wieder vergeben? Mehr sagte der Musiker jedoch nicht dazu und stellte gleich noch klar, wer seine Nummer eins ist und immer bleiben wird: nämlich Söhnchen Alessio (6).

Pietro als Bachelor? – «Niemals!»

Anscheinend wollen seine Fans dem Liebesleben des Deutschen nachhelfen und hoffen darauf, dass Pietro der neue Bachelor wird. Auf die Frage, ob er es sich vorstellen kann, in der TV-Show seine Traumfrau zu finden, hat der ehemalige «Deutschland sucht den Superstar»-Gewinner eine klare Antwort: «Ich hatte eine Anfrage für eine eigene Dating-Show. Praktisch so wie Promi-Bachelor. Aber niemals, auch wenn ich siebenstellig verdient hätte!» Ganz klar also, so will der Sänger seine Liebe nicht finden. Schlimmer findet er es sogar noch, wenn eine Frau mit «10 Typen im TV rummacht.»