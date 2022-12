Hatten sechs Trennungen : Pietro Lombardi spricht offen über Paartherapie mit seiner Laura

Pietro Lombardi und Laura Maria erwarten ihr erstes Kind. Das war aber lange undenkbar, da ihre Liebe von vielen «Ons und Offs» geprägt war. Eine Therapie hat schließlich geholfen.

1 / 6 Sechs Mal waren Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bereits getrennt. Doch nun soll es für die Ewigkeit sein. Instagram/lauramaria.rpa Kürzlich hat der Musiker um die Hand seiner Liebsten angehalten. Die Influencerin präsentiert stolz ihren Verlobungsring. instagram/lauramaria.rpa Vor ein paar Monaten verkündete das Paar überglücklich auf Instagram, dass es Nachwuchs erwartet. instagram/lauramaria.rpa

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa verbindet mittlerweile eine tiefe Liebe, die beiden erwarten in Kürze sogar ein gemeinsames Baby. Doch der Start des Paares war alles andere als einfach. In rund einem Jahr Beziehung trennten sich die beiden insgesamt sechs Mal. Doch sie haben den Weg zueinander immer wieder gefunden. Mittlerweile sind sie sich sicher, dass es für immer halten soll und wollen gar heiraten – nicht zuletzt, weil sie als Paar Hilfe in Anspruch genommen haben.

«Was nur wenige wissen: Wir hatten schon Paartherapie, weil wir einfach zu viele Ons und Offs in der Beziehung hatten», offenbarte der 30-Jährige in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung. Alleine hätten sie ihre Differenzen nicht bewältigen können. «Wir selber konnten uns da nicht mehr helfen, da unsere Köpfe einfach nicht so waren, wie sie eigentlich hätten sein sollen.» Schließlich hätten sie sich zusammengesetzt und daran gearbeitet.

Weiter nennt der DSDS-Juror auch die Gründe für die Schwierigkeiten, mit denen sie zu Beginn zu kämpfen hatten: «Unsere Differenzen waren schon sehr krass. Sie kommt praktisch aus einem Leben, das ich früher mal hatte.» Er sei, als sie zusammengekommen waren, bereits Vater von Alessio gewesen, blieb gerne daheim und genoss die Ruhe. Seine Verlobte hingegen habe lieber Party gemacht, sei viel «draußen» gewesen. Dies habe letztlich immer wieder für Streitereien gesorgt.

Eines der Hauptthemen der mittlerweile beendeten Therapie war laut Pietro das Thema Vertrauen. «Das Vertrauen war am Anfang nicht so da. Sie kam aus einer Beziehung, bei mir war das ja alles schon sehr lange her.» Rückblickend sei der Schritt «das Beste, was wir machen konnten» gewesen. Weiter führt er aus: «Am Anfang haben wir viele dieser Einheiten gemacht, aber jetzt gerade gibt es keinen Bedarf dafür, weil wir einfach gelernt haben, uns zu schätzen. Und man hat nicht mehr diese Tendenzen, dieses Bedürfnis, dass es vielleicht noch einen besseren Menschen gibt, der größer, breiter, besser gebaut ist.»

Für die Zukunft hat der Musiker nur zwei Wünsche: bis ans Ende seines Lebens mit seiner Frau zusammenzubleiben und möglichst bald weiteren Nachwuchs zu zeugen: «Ich habe Laura gesagt, am liebsten nach der Geburt zwei Monate Pause und dann das nächste Kind! Weil ich es so schön finde, wenn Kinder zusammen aufwachsen. Alessio ist bald acht, die können ja nicht zusammen spielen.» Die baldige Mama habe aber abgewunken. Schließlich meint Pietro: «Ich glaube, sie wird sich Zeit lassen. Aber ich habe so ein Bauchgefühl, dass es beim nächsten Mal Zwillinge werden.»

