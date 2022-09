Große Sorge: Pietro Lombardis schwangere Freundin Laura Maria erbricht Blut

Für Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa könnte es derzeit eigentlich kaum besser laufen, denn nach ihrer On-off-Beziehung erleben die beiden gerade ihr großes Liebes-Comeback und erwarten sogar ein erstes gemeinsames Kind. Nun allerdings meldete sich die 26-Jährige mit beunruhigenden Worten bei ihrer Instagram-Community. «Ich habe mich gerade zu Ende fertiggemacht, und dann musste ich wieder brechen», berichtete sie in ihrer Story. Weiter ergänzte sie: «Ich habe sogar etwas Blut gebrochen!»

Das kurze Video hat sie zudem mit der Bemerkung «Meine Stimme» sowie einem Totenkopf-Emoji versehen. Die Situation scheint sie ziemlich zu beunruhigen. Aus Verzweiflung habe sie zwar schon gegoogelt, doch dabei sei nichts Vernünftiges herausgekommen. Anschließend wollte Laura von ihrer Community wissen, ob irgendjemand mit so etwas schon Erfahrung hätte. Was dabei rausgekommen ist und ob Laura Maria mittlerweile einen Arzt aufgesucht hat, ist bisher nicht bekannt. Immerhin: Seit dem Vorfall hat sie weitere Videos aufgenommen und veröffentlicht, die sie wieder gut gelaunt zeigen.

Laura Maria kämpft seit längerem mit starker Übelkeit

Daraus, dass sie mit extremer Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen hat, macht Laura Maria keinen Hehl. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte der Sänger zudem ein Video auf Instagram, in dem er sagt: «Sie hat mir einfach in den Garten gekotzt!» Weiter ist zu sehen, wie seine Freundin sich schließlich mit einem Handtuch den Mund abwischte. «Seit über drei Monaten jeden Tag fünfmal» müsse sie sich übergeben, hatte Pietro während einer Fahrt zu einem Kontrolltermin beim Frauenarzt erst kürzlich verraten. Das ist in der Tat stark, zumal sich Laura Maria längst nicht mehr im Anfangsstadium ihrer Schwangerschaft befindet.