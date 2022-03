Basketball in Luxemburg : Pikes und Amicale setzen sich in der Tabelle ab

LUXEMBURG - Am 14.Spieltag der Total League trafen die ersten vier Teams der Tabelle direkt aufeinander. Die Auswärtsteams setzten sich jeweils durch.

Die zwei Spitzenspiele der Total League am vergangenen Wochenende enttäuschten nicht – zumindest was die Spannung anging. Am Samstagabend empfing der Dritte AB Contern den Tabellenführer Musel Pikes. Über die gesamte Spielzeit konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen, insgesamt kam es zu 15 Führungswechseln.