Panama: Pilot erleidet medizinischen Notfall und stirbt nach Landung

Anstatt wie geplant von Miami nach Santiago de Chile zu fliegen, musste das Flugzeug am Hauptstadtflughafen Tocumen in Panama notlanden. Trotz medizinischer Versorgung starb der Mann.

Ein Pilot hat während eines Fluges von Miami nach Santiago de Chile einen medizinischen Notfall erlitten und ist nach einer außerplanmäßigen Landung gestorben. Das Flugzeug änderte wegen des Notfalls seinen Kurs und landete am Hauptstadtflughafen Tocumen in Panama , wie mehrere Medien unter Berufung auf eine Mitteilung der Fluggesellschaft Latam von Dienstag (Ortszeit) berichteten. Trotz medizinischer Versorgung am Boden sei der Pilot gestorben. Warum er medizinisch versorgt werden musste, war zunächst nicht bekannt.

«Schmerzhafte und unvorhergesehene Situation»

Den Berichten zufolge arbeitete der Mann seit 25 Jahren für Latam. Auf dem Flug LA505 war er einer von drei Piloten. Gestartet war das Flugzeug am Montagabend in der US-Stadt Miami und sollte am frühen Dienstagmorgen in Santiago de Chile landen. Für die betroffenen Passagiere organisierte die Airline der Mitteilung zufolge von Panama einen Weiterflug nach Santiago de Chile.