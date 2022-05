Mit Fluglotse im Ohr : Pilot fällt aus – Passagier ohne Flugerfahrung landet die Maschine

Dieser Mann muss Talent haben: Nachdem der Pilot ausgefallen war, hat ein unerfahrener Passagier in Florida das Steuer der Cessna 208 übernommen und das Flugzeug nach den Anweisungen eines Fluglotsen ohne einen Kratzer gelandet.

Ein Passagier ohne Flugerfahrung hat nach einem Gesundheitsproblem des Piloten ein Kleinflugzeug im US-Bundesstaat Florida sicher gelandet. Der Mann landete die einmotorige Maschine vom Typ Cessna 208 am Dienstag auf dem internationalen Flughafen von Palm Beach, wie US-Medien am Mittwoch berichteten. Er hatte zuvor per Funk die Flugsicherung kontaktiert und mit ruhiger Stimme seine dramatische Lage geschildert. Das Flugzeug war auf den Bahamas gestartet, an Bord waren nur zwei Personen.