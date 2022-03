Ultraleichtflugzeug : Pilot stirbt bei Flugzeugunglück in der Eifel

MEHREN – In der Vulkaneifel ist ein Ultraleichtflugzeug beim Landeversuch über die Landebahn hinausgeschossen und in Flammen aufgegangen.

Der Pilot eines einmotorigen Ultraleichtflugzeuges ist am Sonntag bei einer Bruchlandung in Mehren in der Vulkaneifel tödlich verletzt worden. Sein 60 Jahre alter Co-Pilot erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Wittlich mitteilte.