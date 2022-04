«Hey Hey Rise Up» : Pink Floyd kommt nach fast 30 Jahren für Ukraine-Soli-Song zusammen

Nach mehreren Jahrzehnten ist die britische Rockband Pink Floyd angesichts des Krieges in der Ukraine für einen Solidaritätssong zusammengekommen.

Nach Angaben der Band ist es das erste Mal seit fast 30 Jahren, dass die Musiker sich trafen, um einen neuen Song aufzunehmen. Das Stück «Hey Hey Rise Up» sollte am Freitag (8. April) erscheinen. Am Donnerstagabend wurde das Video bereits auf Youtube veröffentlicht. Darin ist Gesang des ukrainischen Sängers Andrij Chlywnjuk der Band Boombox eingeflossen, der sich den Angaben nach derzeit in Kiew von einer Granatsplitterverletzung erholt. Seine Zeilen stammen aus einem vielfach geschauten Instagram-Video von Ende Februar, in dem Chlywnjuk auf einem Platz in Kiew ein ukrainisches Protestlied singt.