Nach Insta-Post: Pink reagiert auf Hasskommentare mit einem Song

Am 13. Juli teilte US-Musikerin Pink via Instagram ein Bild einer Serviette. Darauf liest man handgeschriebene Zeilen. Der Popstar kommentierte: «Woke up. Got heated. Wrote song. Coming soon.»

In der Bio-Zeile ihres Instagram-Profils liest man derzeit einen Part aus dem Lied: «Sticks and stones they may break these bones but then.... I'll be ready...», dahinter die erhobene Faust als Emoji. Grob übersetzt: Deine Worte können mir nichts – ich bin gewappnet.