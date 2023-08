Luxemburg: Pinkelattacke im Zug, Entblößen in Kirche – Polizei im Dauereinsatz

Warum der mutmaßliche Täter sich entschied, gerade in einem Gotteshaus blankzuziehen, bleibt offen. Screenshot Google Maps

Der gestrige Montag war ein besonders umtriebiger für die Police Grand-Ducale – und offenbar für einige Rüpel des Landes. Das geht aus einer Mitteilung der großherzoglichen Beamten vom Dienstag hervor. Demnach ist es gleich drei Mal zu unsittlichem Verhalten seitens mehrerer mutmaßlicher Pöbler gekommen.

Der erste Vorfall habe sich am frühen Nachmittag in der Rue d‘Ostende in Belair ereignet, als die Beamten wegen zwei pöbelender Männer gerufen wurden. Einer davon soll anschließend in eine Kirche geflüchtet sein, wo er sich offenbar dazu entschied, sich seiner Hose zu entlegen. Mit heruntergelassenem Beinkleid wurde der Mann anschließend aus dem Gotteshaus und zur nächstgelegnen Polizeidienststelle geleitet, wie es in der Mittelung heißt.

Hotel-Gäste werden Zielscheibe eines mutmaßlichen Pöblers

Am frühen Nachmittag hat ein weiterer – exhibitionistisch angehauchter – Vorfall die großherzoglichen Gesetzeshüter auf den Plan gerufen. Wie die Police Grand-Ducale schreibt, habe diese am späten Montagabend Meldung über einen aggressiven Zugpassagier erhalten. Der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Mann soll im Transportmittel seiner Wahl außerdem uriniert haben. Eine Polizeistrafe habe den mutmaßlichen Zug-Flegel am Bahnhof Mersch aufgreifen und in Gewahrsam nehmen können.

Eine letzte Pöblerattacke am Montagabend soll sich um Mitternacht herum ereignet haben. Schauplatz soll die Avenue du Rock'n'Roll in Esch-Belval gewesen sein, wo ein Unbekannter mehrere Hotelgäste belästigt hätte. Dem Treiben des offenbar alkoholisierten Mannes wurde nach Polizeiangaben schnell ein Ende gesetzt. Den Rest der Nacht habe er demnach in Passagearrest verbringen müssen.