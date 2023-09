Pipi-Panik: Heidi Klums Ehemann trägt beim Zahnarzt eine Windel

Getty Images via AFP

Bill Kaulitz (34) ist ein offenes Buch, wenn es um Sex und Flirts geht . Das hat er in den Gesprächen mit seinem Bruder Tom (34) im gemeinsamen Podcast «Kaulitz Hills» mehrfach unter Beweis gestellt. Mit seiner neuesten Anekdote, die er im Podcast «Feelings» von Comedian Kurt Krömer (48) zum Besten gab, hat er den Vogel nun aber abgeschossen.

Er erzählt dem Gastgeber von einem Zahnarztbesuch in den USA. «Ich hatte da ne Windel um, weil man sich da richtig wegbeamen lassen kann», so Bill, der damit die Verabreichung einer Vollnarkose meint. Da er total Angst vor dem Zahnarzt hat – und sei es nur eine reguläre Zahnreinigung –, hätte er sich das nicht zweimal überlegen müssen. In den Praxen werde den Patienten für diesen Fall präventiv eine Windel angeboten.