PiS stärkste Kraft : Polens neue Parlament kommt zu erster Sitzung zusammen

Vier Wochen nach der Wahl in Polen ist das neu gewählte Parlament am Montag in Warschau zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Die PiS war bei der Parlamentswahl am 15. Oktober zwar stärkste Kraft geworden.