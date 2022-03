Sprecherin dementiert : «Pistorius nahm keinen Schauspiel–Unterricht»

In Medienberichten war zu lesen, dass Oscar Pistorius vor seinem Mord-Prozess Schauspielunterricht erhalten habe. Die Sprecherin des Angeklagten widerspricht.

Pistorius habe weder Schauspielunterricht genommen noch einen Seelen-Coach engagiert, schrieb Anneliese Burgess am Dienstag auf ihrer Website. Die südafrikanische Journalistin Jani Allan hatte vor einer Woche in einem auf ihrer Website veröffentlichten offenen Brief behauptet, Pistorius habe seine wiederholten Zusammenbrüche vor Gericht, seine Tränen und sein häufiges Erbrechen vorher einstudiert.