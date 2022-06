Großbritannien : Pizzalieferung dauert zu lang – Mann ruft Polizei

30 Minuten Lieferzeit waren dem Mann aus Essex zu lang – er rief kurzerhand die Polizei, um sich zu beschweren.

Am besten bestellt man bereits, bevor der Bärenhunger kommt, denn dann kann die Wartezeit zur Qual werden. So dürfte es einem Mann aus Essex gegangen sein. Nachdem er bereits 30 Minuten auf seine Pizza gewartet hatte, wurde es ihm zu bunt. Doch statt sich beim Restaurant zu beschweren oder eine schlechte Bewertung auf der Bestellplattform zu hinterlassen, wählte er eine andere Option: Er rief die Polizei, um sich zu beschweren, berichtet «Metro». Es ist nicht klar, ob er es ernst meinte oder ob es sich um einen Scherz handelte, aber die Polizei von Essex war über den Anruf not amused.