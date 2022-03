Schuss für die Ewigkeit : Pjanics Geniestreich aus 70 Metern

Der Halb-Luxemburger Miralem Pjanic hat bei einem Testspiel seines AS Rom gegen Manchester United aus fast 70 Metern genau unter die Latte geschossen.

Er ist zwar nur ein halber Luxemburger, doch wenn Miralem Pjanic auch nur halb so gut kicken könnte, wäre er wohl immer noch ein außergewöhnlicher Fußballer. Das hat der 24-Jährige vom italienischen Vizemeister AS Rom bei einem Testspiel gegen Manchester United im US-amerikanischen Denver unter Beweis gestellt. Beim Stande von 0:3 zog der Mittelfeldstratege in der 75. Minute aus fast 70 Metern einfach mal ab, weil Uniteds Schlussmann Ben Amos zu weit vor seinem Kasten stand. Der Ball passte genau unter die Latte (siehe Video oben). «Einfach toll! Die ganze Welt wird es sich ansehen», sagte Roma-Boss Rudi Garcia.