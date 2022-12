Luxemburg : PKW-Fahrer übersieht Fußgängerin auf Zebrastreifen – schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag ist eine Fußgängerin bei einem Unfall in Bech-Kleinmacher schwer verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr habe ein Autofahrer die Frau auf einem Zebrastreifen an der N10 übersehen, teilt die Police Grand-Ducale am Freitag mit. Passanten seien der Verletzten zu Hilfe geeilt, nach der Erstversorgung durch den Notarzt habe sie ins Krankenhaus gebracht werden müssen.