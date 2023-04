Luxemburg: Pkw kracht frontal in Bagger – ein Verletzter

Am frühen Montagmorgen ist ein Autofahrer in Clerf in einen Bagger gefahren. Wie das Großherzogliche Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS) am Mittag mitteilt, verlor die Person am Steuer gegen 6.20 Uhr offenbar vorübergehend das Bewusstsein und krachte anschließend frontal in die Baumaschine. Das Unfallopfer habe dabei leichte Verletzungen davon getragen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug hingegen ist schwer beschädigt, wie das vom CGDIS bereitgestellte Foto zeigt.