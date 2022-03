Rheinland-Pfalz : Pkw prallt mit Zug zusammen – Fahrerin stirbt

10.02.2022, Rheinland-Pfalz, Dierdorf: Polizisten sehen nach der Kollision eines Autos mit einem Zug an der Bahnstrecke in Dierdorf. Beim Zusammenstoß des PKW mit einem Güterzug an einem unbeschrankten Bahnübergang in Dierdorf (Kreis Neuwied) ist die Fahrerin ums Leben gekommen, eine Beifahrerin überlebte verletzt. Foto: Thomas Frey/dpa - ACHTUNG: Das KFZ-Kennzeichen wurde aus rechtlichen Gründen gepixelt +++ dpa-Bildfunk +++

<b>10. Februar:</b> An der Bahnstrecke in Dierdorf ist an einem unbeschrankten Bahnübergang ein Pkw mit einem Güterzug zusammengestoßen. Die Fahrerin (43) ist ums Leben gekommen, ihre Tochter (16) überlebte verletzt.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug in Dierdorf in Rheinland-Pfalz ist eine 43-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Ihre 16-jährige Tochter erlitt als Beifahrerin bei dem Unfall an einem Bahnübergang leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.