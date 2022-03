Botschaft der Solidarität : Place d'Armes erstrahlt in den Farben der Ukraine

LUXEMBURG – Die Stadt Luxemburg hat am Freitagabend mit einer symbolischen Aktion eine Solidaritätsbotschaft an das ukrainische Volk gesendet.

