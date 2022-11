Trier : Pläne für Gedenkort zur Amokfahrt werden konkret

TRIER – Zwei Jahre ist es her, dass ein Amokfahrer fünf Menschen auf offener Straße getötet hat. In der Nähe der Porta Nigra soll nun ein Gedenkort entstehen.

Knapp zwei Jahre nach der Amokfahrt mit fünf Toten in Trier werden am Donnerstag (10.30 Uhr) die Pläne für einen dauerhaften Gedenkort vorgestellt. Es werde einen zentralen Ort in der Nähe der Porta Nigra geben, teilte die Stadt Trier mit. Wie dieser aussehen soll, darüber haben sich Angehörige und Opfer der Amokfahrt zusammen mit Trierer Künstlern Gedanken gemacht. Die Pläne sind das Ergebnis dieser Überlegungen.