Planänderung: Michael Wendler sahnt beim Grundstücksverkauf ab

In Deutschland ist Michael Wendler hoch verschuldet. Nun hat der Schlagerstar sein Anwesen in Florida für mehrere Hunderttausend Euro verkauft.

Der Wendler ist seit kurzem 275'000 Franken reicher. Der Grund ist der Verkauf seines alten Anwesens in Florida.

Für Michael Wendler lief es beruflich in letzter Zeit alles andere als rund. Zuerst platzte sein Deal mit RTL für eine eigene Realityshow, dann wurde sein Bühnencomeback ebenfalls gestrichen. Trotzdem fand der Schlagerstar einen Weg, um Geld in die Kassen zu treiben – obwohl er in Deutschland sechsstellige Schulden hat.

Wie die Bild berichtet, ließ der 51-Jährige kurz nach der Absage seines Reality-Formats sein altes Grundstück in Cape Coral, Florida, zum Verkauf anbieten. Laut den Fotos auf der amerikanischen Immobilienseite Zillow handelt es sich um ein knapp 110 Quadratmeter großes Anwesen, direkt am Peace River in der Kommune Punta Gorda. Der Wendler verlangte knapp 293.000 Euro für sein Grundstück. Am Ende konnte er es für knapp 287.000 Euro verkaufen. Laut der Bild machte der Deutsche damit trotzdem einen Gewinn. Er habe das Anwesen vor drei Jahren für 236.000 Euro erworben.

Ob der Wendler sich über die Finanzspritze freuen kann, ist ungewiss. Mit dem Verkauf des Anwesens platzt nämlich der Villa-Traum von ihm und seiner Ehefrau Laura Müller (23). Die beiden wollten ein Haus mit bodentiefen Fenstern, einem geräumigen Schlafzimmer für sich und mindestens drei Kinderzimmern bauen. Nach der Geburt von Sohn Rome Aston im Juni träumt das Paar demnach von noch mehr Nachwuchs.

Zahlt der Wendler mit dem Geld seine Schulden?

Schon länger ist bekannt, dass der Wendler in Deutschland Schulden über eine Million Euro hat. Der Grund sind vor allem Steuernachzahlungen für seine ehemalige Pferdezucht in Dinslaken. Ob er das Geld, das er mit dem Verkauf seines Grundstücks erhalten hat, für die Abzahlung seiner Schulden nutzen wird, ist unwahrscheinlich. So hat er vor zwei Jahren bereits ein Anwesen für knapp 940.000 Euro verkauft, damit aber gleich ein neues erworben.