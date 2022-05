Ukraine-Krieg : Planen frühere Generäle und KGB-Mitglieder einen Putsch gegen Putin?

In Moskau kursieren Gerüchte, wonach sich eine Reihe ehemaliger Generäle und KGB-Beamter darauf vorbereiten, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu stürzen.

In Moskau kursieren Gerüchte, wonach Wladimir Putin gestürzt werden soll. Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

In Moskau kursieren Gerüchte, wonach sich eine Reihe ehemaliger Generäle und KGB-Beamter darauf vorbereiten, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu stürzen und den Krieg in der Ukraine zu beenden, wie das englische Newsportal «City A.M.» schreibt.

Die Spitze von Putins früherem Arbeitgeber – dem heutigen Sicherheitsdienst FSB – soll über die mangelnden militärischen Fortschritte in der Ukraine extrem frustriert sein. So sehr, dass sie sich an eine Reihe von Generälen und ehemaligen Armeeangehörigen gewandt hat, um Schritte gegen Putin einzuleiten. Dies berichteten verschiedene Analysten und lokale Medien.

Putin soll besorgt sein

Insbesondere eine Gruppe namens «Silowiki», die sich aus ehemaligen FSB-Offizieren zusammensetzt, die in der russischen Politik aktiv sind, soll zusammen mit ehemaligen Offizieren und anderen Geheimdienstmitgliedern darauf drängen, Putin zu ersetzen. Der russische Präsident ist Berichten zufolge «sehr besorgt» über einen möglichen Staatsstreich und hat die Sicherheitsvorkehrungen im und um den Kreml verschärft.

Auch der Geschichtsprofessor Ronald Suny von der Universität Michigan gibt in einem Interview an, es gebe kremlnahe Personen, die über viel Macht verfügten. Viele davon seien Militärangehörige. Diese Leute sehen Putin als Hauptverantwortlichen für einen Krieg, der bereits zuviel gekostet habe. Suny kann sich vorstellen, dass Putin von diesen Personen entmachtet wird. Was folgen würde, wäre eine Neuorientierung der Beziehungen zwischen Russland und dem Westen.