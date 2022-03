Ukraine-Konflikt : Planen reiche Russen aus der Wirtschaft den Tod von Putin?

Die russische Wirtschaft leidet unter den harten Sanktionen des Westens. Haben nun ausgerechnet mächtige Leute aus den eigenen Reihen die Nase voll vom Kremlchef?

imago images/Russian Look

Bortnikow und Putin sollen beide in Sankt Petersburg für den KGB gearbeitet haben.

Die westlichen Sanktionen treffen Russland hart. Nicht nur Oligarchen werden sanktioniert, sondern auch die russische Wirtschaft leidet unter dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Die USA und etliche westliche Nationen haben große Sanktionspakete gegen das größte Land der Welt veranlasst.

Nun sollen einige Leute aus der russischen Wirtschaft angeblich genug von Putins Angriffskrieg in der Ukraine haben. Laut dem ukrainischen Geheimdienst will die Elite der russischen Wirtschaft den Präsidenten tot sehen. «Eine Vergiftung oder eine plötzliche Erkrankung ist nicht ausgeschlossen», so der ukrainische Geheimdienst.