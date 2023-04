Seltenheitsstufe 2: «Planeten-Killer» – Riesiger Asteroid kommt Erde vergleichsweise nahe

Der riesige Asteroid (weiße Flugbahn) kommt der Erde (blaue Flugbahn) so nahe, wie seit 1956 nicht mehr. Montage: Getty Images/iStockphoto, NASA

Es ist ein sogenannter «Planeten-Killer» und noch dazu ein «Near Earth Object», also ein Objekt in Erdnähe. Die Rede ist vom Asteroiden «2012 KY3». Er hat einen Durchmesser von 540 bis 1.200 Meter und rast in nur 4,8 Millionen Kilometern Entfernung an der Erde vorbei. Zum Vergleich: Die Sonne ist im Mittel rund 150 Millionen Kilometer entfernt.

Ein derart großer Asteroid, der so nah an der Erde vorbeirast, ist durchaus außergewöhnlich und fällt deswegen in die Kategorie «potentiell gefährlich». Auf der Nasa-Seltenheitsskala wurde dem Ereignis die Stufe 2 zugeordnet, was einem etwa ein Mal pro Jahr stattfindenden Ereignis entspricht.

Keine Gefahr

«2012 KY3» rast immer wieder an der Erde vorbei, allerdings kaum jemals so nahe, wie jetzt. Laut dem «Center for Near Earth Object Studies» der Nasa wird sich der Asteroid am 13. April um 21.08 Uhr mitteleuropäischer Zeit der Erde nähern. Die minimale Distanz beträgt dann genau 4.784.139,905 Kilometer. Seine Geschwindigkeit: 63.186 km/h. Gefahr besteht bei dieser Entfernung aber natürlich keine.

Näher war der Asteroid der Erde nur ein einziges Mal: Am 12. April 1956. Noch näher, rund 4,4 Millionen Kilometer, kommt der Brocken der Erde erst wieder am 16. April 2162. Der Asteroid entstammt der Apollo-Gruppe, die 1932 von Karl Wilhelm Reinmuth entdeckt wurde.