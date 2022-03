Atomkraftwerk : Plant EDF einen fünften Cattenom-Reaktor?

LUXEMBURG/CATTENOM – Das Großherzogtum möchte wissen, warum der französische Energiekonzern gerade sechs Hektar Land rund um das Kernkraftwerk Cattenom gekauft hat.

Kommt womöglich bald ein fünfter Kühlturm zum Kernkraftwerk an der Grenze Luxemburgs hinzu?

Der französische Energieversorger EDF hat kürzlich sechs Hektar Land rund um das von ihm betriebene Kernkraftwerk Cattenom im französischen Departement Moselle gekauft. Ein Schritt, der sowohl in Deutschland als auch im Großherzogtum Fragen aufwirft, die beide die Schließung des grenznahen Atomkraftwerks befürworten. «Welche Projekte verfolgt EDF mit diesem Land? Geht es um den Bau eines neuen Reaktors?», fragt sich der LSAP-Abgeordnete Mars Di Bartolomeo in einer parlamentarischen Anfrage an Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng).