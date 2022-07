Nordrhein-Westfalen : Plappernder Papagei schlägt mit «Na du» Einbrecher in die Flucht

Nach dem Wachhund kommt der Wachpapagei: Im nordrhein-westfälischen Unna hat ein solcher offenbar verhindert, dass Einbrecher ein Einfamilienhaus ausräumten.

Ein Papagei hat am Wochenende in Deutschland offenbar Einbrecher vertrieben. Wie die Kreispolizeibehörde Unna (Nordrhein-Westfalen) am Montag mitteilte, hatten die Verbrecher in der Nacht zum Samstag bereits die Türscheibe eines Einfamilienhauses eingeschlagen, als etwas Unerwartetes geschah.