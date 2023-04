Rückruf: Plastikteile in Tofu-Terrine entdeckt

In der Tofu-Terrine «Graffiti» mit der Losnummer L220 der Marke Taifun könnten weiße Plastikteile enthalten sein. Das teilt die luxemburgische Lebensmittelbehörde am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls konsumieren. Das Produkt wird in Luxemburg von Massen und Naturata vertrieben.