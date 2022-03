Luxemburg - Leser macht Platon nach seiner Flucht mit Gitarre glücklich

Platon hat jetzt eine Gitarre. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung eines L'essentiel-Artikels vom Campingplatz Fuussekaul in Heiderscheid, wo etwa 160 ukrainische Geflüchtete untergebracht sind, hat ein Leser dem 15-jährigen Platon am Donnerstagnachmittag eine Gitarre übergeben. Platon hat in dem Artikel erzählt, wie sehr er seine Gitarre vermisst, die er in der Ukraine zurücklassen musste.