Versuchter Mord : Playmate schoss mit Polanskis Pistole

Vor über vierzig Jahren erhielt das Playmate Angela Dorian von Roman Polanski eine Walther PPK. Kürzlich wollte sie damit ihren Mann erschießen.

1968 war sie Playmate des Jahres. Mitte Oktober wurde Angela Dorian, heute 66 Jahre alt, in ihrem Heim in Hollywood verhaftet. Sie soll ihrem Mann Bruce Rathgeb bei einem Streit in die Brust geschossen haben.