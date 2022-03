Russland bereits ausgeschlossen : Playoffs um letzte Katar-Tickets – Ronaldo bangt um WM-Teilnahme

In den Playoffs um die letzten WM-Tickets haben Fußball-Europameister Italien, Portugal, Schweden und Wales am Donnerstag im Halbfinale Heimrecht - und damit einen großen Vorteil, denn Rückspiele gibt es nicht.

Die Azzurri erwarten in Palermo den Außenseiter aus Nordmazedonien. Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo muss in Porto gegen die Türkei mit Trainer Stefan Kuntz ran. In Solna in Schweden müssen die Tschechen ohne den verletzten Leverkusener Stürmer Patrik Schick spielen. Und in Cardiff in Wales will Österreich die Chance auf die letzten drei in Europa zu vergebenden Tickets für die Weltmeisterschaft in Katar wahren.