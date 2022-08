Peinlich : Plötzlich platzt die Hose von RTL-Moderator

Kurz nach den Nachrichten des Tages, sollte eigentlich Sport-Moderator Andreas von Thien durch die Sendung "RTL Aktuell" führen. Doch dann platzte ihm die Hose. Das Geräusch war sogar im TV zu hören. Die meisten Zuschauer dürften aber nicht gewusst haben, was da genau passiert ist.

«Kurz gebückt, Hose gerissen»

«Und RATSCH!!! Sekunden vor der Moderation … Kurz gebückt. Hose gerissen … Gibt's ja nicht», offenbart Andreas von Thien auf Instagram. Und meint noch: «Zum Glück moderieren wir mit Vorderansicht.» Dazu postet er ein Foto, das den Riss in seiner dunkelblauen Hose zeigt. Es handelt sich um ein ca. 20 Zentimeter langes Loch.

«Ein unvergesslicher Moment»

Dieses Erlebnis wird der Moderator garantiert nicht so schnell vergessen. «Ein unvergesslicher Moment. Mir war sofort klar, dass die Hose gerissen war. Es ist schon komisch, wenn so was genau vor der Moderation passiert», erzählt er im Gespräch mit RTL.