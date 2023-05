Bäckerei in den USA: Plötzlich schreit die Mitarbeiterin – «Da ist ein Bär in der Garage»

Dieser Schwarzbär hat in der Garage einer Bäckerei im US-Staat Connecticut 60 Cupcakes verdrückt.

Ein hungriger Schwarzbär hat in der Garage einer Bäckerei im US-Staat Connecticut 60 Cupcakes verdrückt. Maureen, eine Mitarbeiterin des Betriebs in der Stadt Avon, wollte das Gebäck gerade für die Auslieferung verladen, als das Tier auftauchte, wie Inhaberin Miriam Stephens bei Instagram schrieb. Sie habe Maureen schreien gehört und sei in die Garage gelaufen.