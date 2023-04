Klimablockaden in Berlin: «Plötzlich trat ein Passant mit einem Feuerzeug an die angeklebte Hand heran»

In Berlin kam es am Donnerstagvormittag erneut zu Blockaden durch Klima-Kleber. Dabei wurden mindestens zwei Personen, die die Klimademonstranten wegzerren oder anderweitig angreifen wollten, verhaftet. Wie die Berliner Polizei am Donnerstagnachmittag auf Twitter schreibt, sei am Morgen plötzlich ein Passant mit entzündetem Feuerzeug an die angeklebte Hand eines Protestierenden herangetreten.