Doktor Sex: «Plötzlich will mein Freund extrem Abstand von mir!»

Elin ist noch nicht so lange in einer Beziehung. Nach einer Phase der intensiven Nähe hat sich ihr Freund immer mehr zurückgezogen. Und nun geht er krass auf Distanz. Wie soll sie mit diesem Verhalten umgehen?

Elin (24) und ihr Freund sind erst wenige Wochen zusammen, trotzdem wünscht er sich bereits mehr Abstand. Dr. Sex weiß Rat. Unsplash/Quỳnh Lê Mạnh

Frage von Elin (24) an Doktor Sex

Antwort von Doktor Sex

Liebe Elin

Auch wenn die meisten Menschen vom Gegenteil ausgehen, gilt bezüglich des gegenseitigen Sich-Verstehens, was der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick einmal formulierte: Missverständnisse sind die Regel und Verstehen ist die Ausnahme.

Wie könnte es anders sein, wo wir uns doch mit unseren Gedanken, Gefühlen, Fantasien und Impulsen oft selber fremd sind und nicht wirklich wissen, was Sache ist. Vielleicht wegen dieser Irritation über die eigene Schwammigkeit klammert man sich in Beziehungen umso heftiger an das, was man im Partner als gesichert zu sehen oder wissen glaubt.

Du gehst von der Annahme aus, dass sich dein Freund aufgrund dessen, was du zu Beginn euerer Beziehung von ihm gesehen hast, weiterhin in einer für dich les- und handhabbaren Form verhalten sollte. Und er landet – nicht zuletzt, da du dies so selbstverständlich annimmst – bei der Angst vor einer einengenden Beziehung, die ihm die Luft nimmt.

Beide Sichtweisen sind hoch subjektiv und verstellen den Blick auf das, was wahrscheinlicher ist. Und dadurch verunmöglichen sie eine Auseinandersetzung, die zu einer Klärung führen könnte.

Was sollst du tun?

Dein Freund ist mit sich und seinem Engegefühl beschäftigt. Weil er nicht erkennt, dass er dieses durch sein Denken selbst erzeugt, glaubt er, dass du ihn bedrängst – und zieht sich von dir zurück. Er täte gut daran, sich in einer Therapie mit dieser Dynamik zu beschäftigen. Ihm dies nahezulegen, ist aber nicht deine Aufgabe.

Ich schlage dir deshalb vor, ihn einfach loszulassen und deinen Fokus ganz auf dich zu legen. Stell dich dabei auch auf die Möglichkeit ein, dass er dich verlassen könnte.

Sinnvoll scheint mir, wenn du danach versuchst, dich von allem freizumachen, was du in Bezug auf eine Partnerschaft bisher gelernt hast. Es geht nämlich darum, herauszufinden, was dein Konzept von Beziehung ist – was dir wichtig ist!

Wahrscheinlich wird es keine schnellen Antworten geben. Das ist aber auch nicht das Ziel der Sache. Wichtiger ist der Weg zur Erkenntnis deiner Werte. Alles andere – auch die Begegnung mit dem Mann, mit dem du einen gemeinsamen Weg gehen willst und kannst – wird sich daraus ergeben. Alles Gute!

Hast du schon einmal Ghosting erlebt? Ja – und es war schwierig. Nein, bislang nicht. Ich verstehe diesen Ausdruck nicht. Ich will nur die Resultate sehen.